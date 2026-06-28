先日、新たに上陸した2つ目の無人島・通称“絶賛BOSH島"。この日、城島が取り掛かっていたのは「いろんな素材を利用して、タイラバ作れるんじゃないかと思って」日本発祥のルアー・タイラバ。「これで、結構タイ釣れるのよ」巨大な真鯛に加え、根魚や青物も釣れる超万能ルアー。その仕掛けのポイントは2つ。スカートと呼ばれるふわふわのパーツで、遠くの魚までアピールし、ネクタイと呼ばれるヒラヒラが、エビや小魚などタイの好