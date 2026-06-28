巨大食堂デカいけど大味なヤツを美味しくいただく巨大食堂。今回狙うのは、過去に高知県・土佐湾の恐竜として挑んだが釣り上げることができなかった「イシナギ」。そしてリベンジの舞台は千葉県・勝浦。力自慢の元プロ野球選手・糸井嘉男と中田翔を助っ人として招集！企画史上1番の爆釣に一同驚愕！さらに料理は勝浦の麺料理やゲストの2人にゆかりのある料理も！巨大食材で何人ものお腹を満たすことはできるのか！？