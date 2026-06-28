現在、全国で「TRACK15 ONE MAN Tour」を開催中の、TRACK15。 そのTRACK15が、6月28日（日）Zepp Nambaで開催されたツアー公演内にて、11月1日（日）、『TRACK15 ONE MAN LIVE at 大阪城音楽堂』を開催すると発表した。 バンドの地元でもある大阪での発表に、会場からは大きな歓声が上がり、早くも本公演への期待の高さを感じさせた。 なおチケットは、6月28日（日）20:00より、OfficialFC最速抽選先行がスタ