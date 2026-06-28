モデルで女優の新川優愛の近影が、反響を集めている。新川は２８日までに自身のインスタグラムで「サタプラサタデミー賞ありがとうございました」と記すと、イエローのブラウスに白のロングスカートをあわせた清楚なコーデ姿を披露。伏し目がちのアップショットや、コーデを見せた全身ショットをシェアした。この投稿にファンからは「透明感抜群癒されます」「かわい〜い！」「魅力的な美人顔」「超絶美形」「美しいで