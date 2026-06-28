◆プロボクシング▽スーパーフェザー級８回戦植松風河（駿河男児）５回ＴＫＯ２分５２秒トウ・ユウシン（中国）（２８日、静岡・ふじさんめっせ）駿河男児ジムの植松風河（２１）が５回ＴＫＯ勝ち。約１年ぶりとなる地元・富士市での試合を白星で飾り、「友だちも来てくれていたのでよかった」と喜んだ。試合は互角の展開だったが、植松のパンチで相手が右目上をカット。ドクターが何度か傷口をチェックしたが、連打で流