２８日にテレビ東京系で生放送された「テレ東音楽祭２０２６夏」（午後６時半）に、歌手の長渕剛が同局初出演。「とんぼ」「ＲＵＮ」「乾杯」を熱唱した。歌唱前にインタビューに答えた長渕。テレビ東京に初めて足を踏み入れた感想を問われると、「いや〜、攻めてるね」と返答。テレ東の番組を見ているかという問いにも「色々見てますね」と笑顔で返した。再来年にデビュー５０周年を迎えることから、長く続けられる要因は