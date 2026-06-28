◆パ・リーグオリックス５―２楽天（２８日・ほっともっと神戸）楽天・石原彪捕手が右手人さし指の負傷のため２９日に出場選手登録を抹消されることが２８日、決まった。吉井理人監督は「ちょっと指が思わしくないので抹消します」と明かした。２７日のオリックス戦では先発の岸を好リードし４回まで無失点に抑えていた。５回無死一塁の打席では投犠打を決めるなど、自身の役割を全うしていたが５回の守備から堀内に代わって