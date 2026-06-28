ＪＧ１を９勝し、２６年度の顕彰馬に選定された“障害界の絶対王者”オジュウチョウサン。２４年に誕生した初年度産駒が、いよいよデビューを迎える。タクミオジュウ（牡２歳、美浦・小島茂之厩舎、父オジュウチョウサン）は、７月１２日の福島５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル）を本線としていることが分かった。管理する小島調教師が２８日、函館競馬場で取材に応じ、明かした。すでに美浦トレセンに入厩済みで、２４日に