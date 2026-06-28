LUNA SEAのギタリストSUGIZOが28日、Xを更新。20日に老衰のため91歳で死去したシャンソン歌手、俳優美輪明宏（みわ・あきひろ）さん（本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）を追悼した。SUGIZOは「美輪明宏さん。。。数々の作品や言葉から滲み出るその精神性、そして唯一無二のその美意識を本当に敬愛していました」と美輪さんへの思いをつづり、「心からご冥福をお祈りいたします。どうか安らかに。。。」と悼んだ。