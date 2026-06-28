女優の佐々木希が公開したプライベートショットに、ファンはほっこりしている。佐々木は２８日までに自身のインスタグラムを更新。「子供が行きたがっていた、お久しぶりのさゆりワールドへ」と始めると、動物園での家族時間を明かした。子どもたちの楽しむ様子をつづった佐々木は、ワオキツネザルを肩に乗せた自身のショットも公開。赤いキャップをかぶり、笑顔を浮かべている。この投稿にファンからは「希さんがさゆりワ