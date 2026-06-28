テレビ東京の新人アナウンサー・鈴木芹里乃が、28日生放送の『テレ東音楽祭 2026夏』に出演し、“アナウンサーデビュー”を果たした。【画像】豪華！これまでに発表された『テレ東音楽祭 2026夏』出演アーティスト【複数】テレ東音楽祭は2014年の放送開始から今回で16回目を迎える。今年は9人組グループ・Snow Manの深澤辰哉と俳優・松本若菜がMCを務める。鈴木は、中継パートを担当し、「きょうがデビューなので頑張ります！