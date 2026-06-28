◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２８日・横浜）巨人の先発・井上温大投手が４回、今季２本目の犠飛を放ち、自らを援護する貴重な２点目を追加した。１点リードの４回、キャベッジの左中間二塁打、続く浅野の左前打で招いた１死一、三塁のチャンスで打席に立つと、相手・石田裕の１４８キロ直球をはじき返した。前進守備を敷いていた相手右翼手が、背走しながらジャンピングキャッチで好捕。惜しくも適時打にはならなか