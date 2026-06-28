女優の浜木綿子（90）が28日、死去が発表されたシャンソン歌手、俳優美輪明宏（みわ・あきひろ）さん（本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）を追悼した。美輪さんと親交のあった浜は、所属事務所を通じてコメントを発表。「愛のある方でした。ご近所同士で美容院が一緒で、私がシャンプーをしてもらっていると、近づいて来られて『先に終わったから失礼するわね』と声をかけてくださいました。歌手としての神々しいお姿とは違って