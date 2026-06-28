『サイコアイズ』（カトウタカヒロ/小学館）第3回【全23回】【漫画】『サイコアイズ』を第1回から読むX(旧Twitter)にて17万いいね&2869万インプレッションを叩き出した超話題作！ 「人の縁」が視えてしまう主人公・渡辺経。その能力故に人を避け引きこもり、自堕落な生活を送っていた…。ある日、経は警察官・善の職質を受けた末に自らがサイコアイズという能力者であることがバレてしまう。すると強引に警察の超重要捜査に巻