『異世界陸上』（ねこぐち/小学館）第3回【全5回】【漫画】『異世界陸上』を第1回から読むウサギ、ガゼル、ピューマ――独自の進化により、様々な動物の耳としっぽを持つ人種“ケモノ女子”。高い身体能力を持つ彼女らの世界では、陸上の技を競うプロスポーツ“ケモノ女子陸上”が世界中を熱狂させていた。ケモノ女子陸上の世界は弱肉強食！ プロ陸上選手を志望するケモノ女子たちが集う学園でも、陸上の実力だけが重視される――