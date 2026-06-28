28日、住居不定の無職の男（19）が殺人未遂の疑いで逮捕されました。警察によりますと、男はことし5月7日午前5時15分頃、新潟市中央区弁天1丁目の路上で、男が運転する車のボンネットに50代男性を乗せた状態で車を数メートル走行させ、振り落として殺害しようとした疑いがもたれています。50代男性は鎖骨と肋骨を骨折する重傷で、救急搬送されたということです。命に別条はありません。男は当時、普通自動車を1人で運転して