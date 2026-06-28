シャンソン歌手で俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ）さん（本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）が20日に老衰のため死去したことが28日、公式サイトで発表された。91歳だった。美輪さんが演出・美術・衣裳・主演を兼ねた13年の舞台「黒蜥蜴」で俳優デビューした、中島歩（37）が28日、追悼のコメントを発表した。中島は生前の美輪さんが残した、直筆のメッセージ「こんな世の中を生き抜く武器は愛の言葉しかありませんこの世のすべ