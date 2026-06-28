◇プロ野球 セ・リーグ DeNA-巨人(28日、横浜スタジアム)巨人先発・井上温大投手が打席で自らを援護する犠牲フライを放ちました。1点リードの4回、1アウト1、3塁で打席に入ると、DeNA・石田裕太郎投手からファウルで粘りを見せました。そして8球目のストレートを捉えてライト後方へ痛烈な飛球。 惜しくもDeNA・度会隆輝選手に捕球されましたが、3塁ランナーのキャベッジ選手は本塁へ悠々生還しました。井上投手の一打にはベンチも