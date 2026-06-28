91歳で亡くなった美輪明宏さんと舞台「双頭の鷲」「黒蜥蜴」で共演した高嶋政宏（60）が28日、コメントを発表した。「本当に亡くなったんですかね？すぐに世界のどこかで新しく生まれ変わって、次の偉業を達成するような気がしてなりません。俳優〓嶋政宏」