◆パ・リーグロッテ―ソフトバンク（２８日・ＺＯＺＯマリン）ソフトバンクは、先発の松本晴投手が４回まで無失点に抑えたが、３点リードの５回に捕まった。１死一、三塁で三ゴロの併殺崩れで１点を失うと、２死一塁から山口に同点２ランを浴びた。５回を３安打４四球の３失点で降板し、５勝目を逃した。６月１０日の阪神戦（みずほペイペイ）以来の１軍登板。４試合連続で５回での降板となり、首脳陣の期待に応えることはで