【モデルプレス＝2026/06/28】4人組お笑いカルテット・ぼる塾の酒寄希望（38）が6月28日、第2子を出産を報告した。【写真】ぼる塾メンバー、子どもとの2ショット◆酒寄希望、第2子を出産を報告酒寄は「この前ラヴィット！で田辺さんとはるちゃんが生放送中大すべりしたのを見たのですが、放送後田辺さんから、『わたしとはるちゃんのすべりの効果で酒寄さんのお産もきっとスムーズになったよ！』と連絡がきたとおり無事に女の子が