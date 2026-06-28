２１日、メキシコ・ハリスコ州テキーラの蒸留所で撮影したテキーラ。（テキーラ＝新華社記者／李木子）【新華社テキーラ6月28日】メキシコのハリスコ州は蒸留酒テキーラの原料となるリュウゼツランの大部分を生産する一大栽培拠点となっている。同州テキーラの広大な農園と歴史ある蒸留所は、テキーラ産業の数百年にわたる発展の歴史を伝えている。２１日、メキシコ・ハリスコ州テキーラの蒸留所で試飲する見学者。（テキーラ＝