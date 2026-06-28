２３日、山東省栄成市沿岸部の海上養殖エリアで、オゴノリの種付け作業をする従業員。（ドローンから、栄成＝新華社配信／李信君）【新華社栄成6月28日】中国山東省栄成市の沿岸にある各海上養殖エリアではこのところ、オゴノリの生産が本格化し、海上やふ頭は活気を見せている。同市は近年、コンブ収穫後に遊休化していた養殖いかだを活用し、オゴノリ養殖への転換を進めてきた。海上養殖施設の稼働率は大幅に向上し、漁民の