【新華社福州6月28日】中国福建省の福州長楽国際空港は23日、第2滑走路の運用を開始した。同空港は「2本滑走路時代」に入り、同日午前には福州−アムステルダム直行便が初就航した。飛行場基準コードも「4E」から「4F」へ引き上げられ、福建省初の4F空港となった。国際民間航空機関（ICAO）の飛行場基準コードは、滑走路の長さを示す1〜4の数字と離着陸できる航空機の翼幅を表すA〜Fのアルファベットの組み合わせからなる。4