韓国を訪問中の小泉防衛相は安圭伯国防相と会談し、着実に防衛協力が進んでいることを確認した上で、地域の平和のために日韓、日米韓の協力を継続することで一致しました。捜索・救難の共同訓練を発展させる方針や部隊間交流の発展についても一致しました。また、27日行われた中国・ロシアの爆撃機による日本周辺での共同飛行についても意見交換を行ったということです。小泉防衛相は、共同飛行について「我が国に対する示威行動と