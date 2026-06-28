陸上自衛隊とアメリカ海兵隊による日米共同訓練で日出生台演習場で28日に行われた共同戦闘射撃が報道陣に公開されました。 離島の防衛を想定した国内最大規模の日米共同訓練「レゾリュート・ドラゴン」は、6月20日から大分など九州・沖縄で行われています。28日は日出生台演習場で自衛隊とアメリカ軍、合わせて約390人が参加して実弾を使って共同戦闘射撃訓練が行われました。 敵の侵攻から陣地を奪還することなどを想定