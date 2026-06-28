ロシアによる侵略が続くウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２７日、露南部ボルゴグラードにある軍需生産施設を自国産の新型巡航ミサイル「フラミンゴ」で攻撃したとＳＮＳで明らかにした。和平実現にはロシアへの圧力が必要だとして長距離攻撃を続ける考えも示した。同施設では、ウクライナへの攻撃に使用されるミサイルを発射する装置の部品などが生産されているという。地元州知事によると、この攻撃で１人が