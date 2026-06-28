シリーズ現場から。地方が抱える人口流出問題についてです。この問題を解消しようと、静岡県浜松市で就職イベントが開かれました。ターゲットは高校生。地域の魅力を知ってもらい、Uターン就職につなげるための試みです。いまや、静岡県を代表するグルメ、炭焼きハンバーグの「さわやか」。店舗は静岡県内のみ。従業員の多くが県内出身と地元密着のレストランチェーンですが、飲食業界全体として若手の確保は今後の大きな課題とと