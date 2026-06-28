２８日の小倉１０ＲでＧ１・３勝のソダシを姉に持つ８番人気のカルパ（牡５歳、栗東・須貝）がＶ。祖母シラユキヒメからつながるこの一族には白毛が多く、多くのファンがいる血統だ。中団で脚をため、４コーナーでゴーサイン。先に抜け出した先行馬をめがけ、直線で力強く脚を伸ばして後続に１馬身差をつけた。約１１カ月ぶりの勝ち星に田山は「追ってから少し反応の鈍い馬なので、距離延長はプラスに働きました。よく頑張って