名古屋グランパスは28日、2026-27シーズンのトップチーム背番号が決まったことを発表した。新加入選手ではMF高嶺朋樹(←札幌/完全移籍)が31番に決定。MF山中亮輔は66番から60番に変更となる。名古屋は2026シーズンのJ1百年構想リーグでペトロヴィッチ監督の下、20チーム中6位。今月16日に同指揮官の続投が発表されている。以下、トップチーム背番号▽GK1 シュミット・ダニエル16 武田洋平35 ピサノアレックス幸冬堀尾36 萩裕