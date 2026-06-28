赤潮警報が発令されている八代海で養殖魚の被害が発生していることを受けて、木村知事が現地を緊急視察しました。■木村敬知事「これが3年ものですよねもうすぐ出せるところだった」 木村知事は28日、天草市の養殖場などを視察しました。八代海では赤潮警報が発令されていて、6月26日時点で天草市では養殖魚のカンパチとシマアジ2万250匹が死んで、被害額は約1700万円となっています。養殖業者によりますと、赤潮は八代海全域