7回オリックス1死、西川が右越えに満塁本塁打を放つ＝ほっともっと神戸オリックスが連敗を3で止めた。1―2の七回1死から、西川が自身初の満塁本塁打を右越えに放って試合をひっくり返した。九里が7回2失点で約1カ月ぶりの白星となる6勝目。楽天は3番手の中込が崩れ、4連勝でストップ。