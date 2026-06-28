ボートレース鳴門のＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」は２８日、優勝戦が行われた。馬場貴也（４２＝滋賀）は２コースから差すも、イン吉田拡郎の引き波にはまって、やや後退。それでも道中、粘って３着となった。レース後は「仕上がりは一番良かったです。出足はしっかりしてました。握るレースもできた。１コーナーはハマってしまいましたね。懐を回れれば２等競りもできたと思うけど、しょうがないです」と納得の表情