◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２８日・横浜）巨人の泉口友汰内野手が５試合連続安打を放った。５日ぶりの試合だったがブランクを感じさせないプレーを見せている。２戦連続「３番・遊撃」で出場。３回２死の第２打席で先発右腕・石田裕の１３５キロ変化球を捉えると、強烈な打球が右前で弾んだ。この打席で６月の月間打率は３割２分に上昇。２６日はコンディションを考慮し練習不参加だったが、万全の状態で復帰し