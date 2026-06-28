◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―中日（２８日・神宮）中日・金丸夢斗投手は６回８安打３失点で降板した。５回に先頭の松下のプロ初本塁打で先取点を献上。直後に味方が３点を奪って逆転したが、６回に捕まった。先頭のサンタナに左越えソロ。さらに１死二塁を迎え、古賀に同点の左前適時打を浴びた。チーム最多タイの５勝を挙げている左腕。６勝目はならず、試合は３―３で終盤に突入した。