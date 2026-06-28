童謡の楽しさを広く伝えようというコンサートが28日、山形市で開かれました。この「童謡の日コンサート」は、山形市のソプラノ歌手・松倉とし子さんが中心となって1993年から毎年開いているもので今回で32回目です。ことしも松倉さんやコーラスグループの「ベイビーブー」などプロの音楽家たちが登壇し、「夕焼け小焼け」や「風よふけふけ」など子どもからお年寄りまでが楽しむことができる童