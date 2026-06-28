◇パ・リーグオリックス5―2楽天（2026年6月28日ほっともっと神戸）オリックスが連敗を3でストップした。1点を追う7回、1死満塁で西川が右越えに逆転の2号グランドスラム弾。満塁本塁打はプロ11年目、通算78本目で初めてとなった。先発した九里は7回を2失点でまとめ、5月26日以来の6勝目を挙げた。最後は守護神のマチャドが締めた。