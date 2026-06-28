◇パ・リーグ楽天2―5オリックス（2026年6月28日ほっと神戸）楽天の連勝が4で止まった。2―1の7回、この回から登板した中込陽翔投手（24）が1死満塁からオリックス・西川に痛恨の右越え逆転満塁本塁打を浴びた。先発の藤井が3回に中川に左前適時打を浴び、先制を許す。しかし、6回1死一、二塁から渡辺佳、村林の連続適時打で一度は逆転に成功した。藤井は5回5安打1失点で降板。吉井監督は6回から継投策に入ったが、3番