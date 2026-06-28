愛犬と一緒に食事ができる飲食店へ、2匹のポメラニアンさんと飲食店を訪れたという飼い主さん。伝票に施された店員さんの『粋な計らい』が話題になっているのです。 思わず頬が緩んでしまう、素敵なエピソードは記事執筆時点で61万回を超えて表示されており、2.7万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：飲食店に犬を連れて行った結果→ふと『伝票』を見てみると…店員さんによる『粋な計らい』】 犬と