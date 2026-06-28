長崎市出身で歌手、俳優の美輪 明宏さんが老衰のため亡くなったことが28日、公式サイトで発表されました。91歳でした。 美輪 明宏さんは、10歳の時に長崎市の自宅で原爆を体験。 その後、16歳でプロの歌手として活動を始め、俳優・声優としても活躍しました。 2015年には長崎市で開かれたトークショーに出演したほか、去年公開された映画「長崎―閃光の影で―」では、語りを務めていました。 所属事