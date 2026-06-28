県内のそろばんナンバーワンを決める大会が28日、長崎市で開かれ、115人が腕を競いました。 県珠算競技大会は、全国珠算教育連盟の県支部が毎年この時期に開催していて、今年で64回目です。 県内の小学生から社会人までの115人が参加し、掛け算や見取り算などのスピードと正確さを競いました。 (小学6年生) 「自己ベストを目指したい」 (中学3年生) 「とても緊張したが落ち着いてできた」 優秀な成績を