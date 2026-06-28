FIFAワールドカップ2026、日本時間30日にブラジル戦を控えるサッカー日本代表・森保一監督が、サポーターと笑顔で交流しました。日本時間28日のこの日、チームは拠点のアメリカ・ナッシュビルで調整。ブラジル戦の行われるヒューストンへの出発前、森保監督は練習場の入り口に駆けつけたサポーターのもとへ足を運ぶと、集まったサポーターと写真撮影をするなど、1組1組と丁寧に交流を行いました。交流を一通り終えると、サポーター