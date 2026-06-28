【モデルプレス＝2026/06/28】元モーニング娘。の田中れいなが6月27日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のオフショルダーのコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。【写真】36歳元モー娘。「肌本当に白い」美脚＆胸元開放のミニ丈コーデ◆田中れいな、美脚＆美肩際立つコーディネート披露田中はAMEBAの「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」（毎週金曜よる7時〜）の視聴者への感謝の言葉とともに、ソロシ