テレビ朝日の三谷紬アナウンサーの衣装ショットに、ファンはくぎ付けだ。三谷アナは２８日までに自身のインスタグラムを更新。「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ！！！久しぶりにオールスター復活に大興奮しました！そのロケの様子をぜひＴＶｅｒでご覧ください！この日の可愛い衣装」と大会に興奮の様子をコメントし、全身ブラックのコーディネートをシェアした。「大好きなりんたろー。さん、せいやさんと３人でロケ楽し