◆パ・リーグオリックス５―２楽天（２８日・ほっともっと神戸）楽天は連勝が４で止まった。先発の藤井聖投手が５回１失点の力投。６回から継投策に入ったが、３番手で７回から登板した中込陽翔投手が西川に逆転満塁弾を浴びた。５連勝の機運がしぼんだのは２―１の７回だった。中込が先頭の来田に二塁内野安打を許し、続く渡部が投犠打で得点圏に走者を置いた。ここで山中の一ゴロを渡辺佳が後逸し、ピンチを広げると、太田