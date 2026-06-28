◆ファーム・リーグ阪神―巨人（２８日・ＳＧＬ）巨人の森田駿哉投手が２８日、阪神戦に先発して３回３１球、１安打無失点で降板した。２点の援護をもらってマウンドに上がった森田は、初回、先頭の岡城に中前安打を浴びて出塁を許したが、後続を抑えて無失点スタート。２回は、ティベイニーから空振り三振を奪うなど３者凡退。３回も岡城から空振り三振を奪うなど３人で料理。４回からは２番手・石川に交代となった。森