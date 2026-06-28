鹿児島県の温泉施設を訪れていた5歳の男の子が行方不明になって、28日で1週間。男の子の母親が胸の内を明かしました。行方が分からなくなっているのは、熊本県の田中嶺臣さん（5）です。嶺臣さんは今月21日、霧島市の温泉施設で、家族と一緒に入浴していましたが、両親が少し目を離した隙に、姿が見えなくなりました。近くの川に落ちた可能性があるとみられ、28日も捜索を行いましたが、手がかりは見つかりませんでした。嶺臣さん