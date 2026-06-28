物価高騰が続くなか、こども食堂の運営を支援しようと、県は今年度、食材などを提供する事業を行っています。これは、国の重点支援交付金を活用して県が初めて実施するもので、物価高騰が続くなか、子どもたちの居場所を確保しようという狙いがあります。事業は、とやま生活協同組合に委託し、食材や調味料のほか、はしやキッチンペーパーなど食堂の運営に必要な物品をカタログから選んでもらい、提供します。提供する