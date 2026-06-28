◇プロ野球 パ・リーグ オリックス 5-2 楽天(28日、ほっと神戸)首位西武に3連勝とするなど、ここまで4連勝中だった楽天。この日も一時はリードを奪うも、終盤に逆転を許し敗れました。この日の先発マウンドにあがったのは藤井聖投手。3回には1アウトから連打を浴び、2アウト1、2塁とピンチを招くと、中川圭太選手の先制タイムリーを浴びました。それでも6回には打線が奮起。対する先発・九里亜蓮投手の前に2アウト1、2塁の好機をつ