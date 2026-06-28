6月最後の日曜日は、台風一過の青空とはなりませんでした。こうした中、季節先取りのイベントが各地で行われています。埼玉・川越市の川越氷川神社の境内から聞こえてきたのは、涼しげな風鈴の音色です。27日から縁むすび風鈴が始まり、約2000個の江戸風鈴が飾られています。訪れた人は「すごい圧巻ですね。色鮮やかで天気はあいにくだが癒やされます」「かわいかったです」などという声が聞かれました。短冊に願い事を書いて風鈴